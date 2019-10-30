Haberler » Güncel » İki otomobil alevlere teslim oldu

İki otomobil alevlere teslim oldu

Çekmeköy'de seyir halinde olan otomobil birdenbire alev aldı.

30.10.2019 14:20
Çekmeköy'de seyir halinde olan otomobil birdenbire alev aldı. Sürücü kendisini dışarı atarken araç yolda ilerleyerek park halindeki başka bir araca çarptı. Alevlere teslim olan iki aracın yandığı anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
Çekmeköy Barışyolu Caddesi üzerinde seyir halinde olan bir otomobil bir anda alev aldı. Sürücü kendisini son anda dışarı atarken, yanan araç yol kenarındaki bir otomobile çarptı. Alevlerin park halindeki araca sıçramasıyla iki araç da yanmaya başladı. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Araçların alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde birbirine çarpmış iki araç alev alev yanıyor, itfaiye müdahale ediyor.
(Caner Evyapan - Metin Başar/İHA)
İki otomobil alevlere teslim oldu

Çekmeköy, Araç, Güncel

Kaynak: İHA


Son Dakika Güncel Haberleri
16:40 Büyükşehir promosyon ihaleleri tamamlandı
16:39 İstanbul çalınan ambulansla ilgili ihbar polisi harekete geçirdi
16:39 İzmir kuzey ege otoyolu'nun 91 kilometrelik bölümü açıldı
16:38 Richard Falk'ın İstinye Üniveristesindeki seminerleri başladı
16:38 Çukurca'da mantar hasadı
16:38 AA muhabiri Yasin Dikme'nin acı günü
16:38 Uyuşturucuyu iç çamaşırına saklamış
30.10.2019 16:41:48