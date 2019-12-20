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İki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

20.12.2019 21:37 | Son Güncelleme: 20.12.2019 21:39
'nın ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Erenler Karapürçek yolu Mahallesi mevkisinde sürücüleri henüz belirlenemeyen 54 BH 249 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 41 ZA 822 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan Fatma G, Mehmet A, Kamuran Ş. ve ismi öğrenilemeyen iki kişi daha yaralandı.
Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerince araçlardan çıkarıldı.
Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Toyotasa Acil Yardım Hastanesine kaldırılan yaralılardan Fatma G'nin durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Kaza nedeniyle kara yolunun her iki istikametinde de aksayan trafik, vatandaşların yardımıyla otomobillerin kaldırılmasının ardından normale döndü.
Fatma G'nin yer aldığı 54 BH 249 plakalı otomobilde bulunanların, Bekirpaşa Mahallesi'ndeki bir düğüne gittikleri öğrenildi.
İki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı

Bekirpaşa, Sakarya, Erenler, Güncel

Kaynak: AA


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