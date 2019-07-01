01.07.2019 01:52
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İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kütahya 'nın Tavşanlı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Mehmet Dönmez yönetimindeki plakasız otomobil, Tavşanlı-Domaniç kara yolunun Tunçbilek beldesi çıkışında karşı yönden gelen İsmail Başalan'ın kullandığı 10 VE 855 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada araçlar hurdaya dönerken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile plakasız otomobildeki Murat Bilge ağır yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Bilge kurtarılamadıİki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Kaynak: AA
Kütahya , Tavşanlı , Güncel

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