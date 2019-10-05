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İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

AFYONKARAHİSAR'da iki otomobilin çarpıştığı kazada, Veli Bacak (69) yaşamını yitirdi, sürücüler yaralandı.

05.10.2019 23:18İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
AFYONKARAHİSAR'da iki otomobilin çarpıştığı kazada, Veli Bacak (69) yaşamını yitirdi, sürücüler yaralandı.
Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Kütahya- Afyonkarahisar karayolunun 60'ıncı kilometresinde meydana geldi. Ali Gıcır'ın (59) kullandığı 43 VE 473 plakalı otomobille karşı yönden gelen Sefa Can Karadağ'ın (20) kullandığı 03 EC 560 plakalı otomobil çarpıştı. Sürücüler Ali Gıcır ve Sefa Can Karadağ'ın yaralandığı kazada, Ali Gıcır'ın aracında yolcu olarak bulunan Veli Bacak yaşamını yitirdi.
Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaşamını yitiren Veli Bacak'ın cenazesi ise morga konuldu.



Sefa Can, Karadağ, Afyon, Güncel

Kaynak: DHA

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