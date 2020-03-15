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İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

Sİnop'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü 9 kişi yaralandı.

15.03.2020 20:54 | Son Güncelleme: 15.03.2020 20:55
Sİnop'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü 9 kişi yaralandı. İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

Kaynak: AA

Etiketler : Güncel

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