İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
Sİnop'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü 9 kişi yaralandı.
15.03.2020 20:54 | Son Güncelleme: 15.03.2020 20:55
Sİnop'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü 9 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
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