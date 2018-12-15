İki Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Adıyaman
'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kaza 1 kişi yaralandı.
Kaza, Adıyaman Atatürk Bulvarı
Sağlık Müdürlüğü önünde meydana geldi. Ahmet Gültekin
yönetimindeki 02 BJ 882 plakalı otomobil ile Şükrü Başçobanlar yönetimindeki 02 AN 478 otomobil çarpıştı.
Kazada 02 BJ 882 plakalı otomobilde bulunan Rukiye Çelik yaralandı. Yaralı ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralının, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN
Atatürk Bulvarı,Adıyaman
15 Aralık 2018 Cumartesi 15:25