İki Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı - Sakarya

Sakarya
'nın Hendek
ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yenimahalle
Sultan Hamithan Caddesi'nden hastane yönüne giden Engin Tatarhan idaresindeki 54 KV 693 plakalı otomobil, sola manevra yapmak istediği sırada İlker Kaya
'nın kullandığı 54 KB 125 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle Kaya'nın aracı otobüs durağına çarparak devrildi. Kaza sırasında durakta yolcu olmaması ise faciayı önledi.
Yaralı Kaya, 112 Acil Sağlık ekiplerince Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle aksayan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
Yenimahalle,İlker Kaya,Sakarya
09 Aralık 2018 Pazar 16:27