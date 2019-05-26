İki otomobil çarpıştı: 11 Yaralı

Adıyaman
'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanılan kazada 11 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Abuzer Turan idaresindeki 02 AN 749 plakalı otomobille Süleyman Kaya
idaresindeki 16 UB 778 plakalı otomobille, Adıyaman- Kahta
Karayolu 9.kilometrede çarpıştı. Yaşanılan kazada otomobil sürücülerinden Abuzer Turan, Süleyman Kaya ve otomobillerde bulunan Seher Kaya, Selma Kaya
, Elif Ela
Demirpolat, Remziye Demirpolat, Irmak Naz Turan, Zeynal Daşkıran, Yaren Daşkıran, Bünyamin Daşkıran ve Asiye Turan
yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Süleyman Kaya
, Adıyaman
, 3. Sayfa
Kaynak: İHA