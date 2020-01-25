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İki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Karabük'ün Yenice ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

25.01.2020 20:32 | Son Güncelleme: 25.01.2020 20:33
'ün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Zonguldak'tan Karabük istikametine seyreden Hakan Abay (32) yönetimindeki 34 BJC 649 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mustafa Benli (54) idaresindeki 35 MML 43 plakalı otomobil ile Yenice ilçesi Sanayi Kavşağı'nda çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü Abay ile sıkıştıkları yerden ekiplerce çıkarılan Benli ve aracındaki Emine Benli (38), sağlık ekipleri tarafından ilçe ve kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.
Yenice Devlet Hastanesine götürülen Mustafa ve Emine Benli, müdahaleye rağmen yaşamlarını yitirdi.
İki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Karabük, Yenice, Güncel

Kaynak: AA


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