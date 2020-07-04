İki otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 7 yaralı

Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu ikisi çocuk 7 kişi yaralandı.

04.07.2020 14:32 | Son Güncelleme: 04.07.2020 15:26
Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu ikisi çocuk 7 kişi yaralandı.
Ankara istikametinden Karabük yönüne giden Mustafa Terzi (63) yönetimindeki 34 FU 1695 plakalı otomobil ile Veysel Erdoğan (24) idaresindeki 78 AG 468 plakalı otomobil, Karabük Belediyesi şantiyesi önünde çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücülerin yanı sıra otomobillerde bulunan Şenol (40) ve Perihan Terzi (61), Fahri Erdoğan (64), Şevval Sade (14) ve Yahya Feta (9) yaralandı.
Ambulanslarla Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. İki otomobil çarpıştı: 2’si çocuk 7 yaralı

Kaynak: AA

Etiketler: Karabük, Ankara, Güncel, Haber
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