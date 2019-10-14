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İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

14.10.2019 19:21
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Burak D. idaresindeki 20 ASK 04 plakalı otomobil, Yenişehir Mahallesi Şehit Öğretmen Yusuf Batur Caddesi'ndeki kontrolsüz kavşakta İsa G. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan otomobillerin çarptığı refüjde bulunan ağaç ve elektrik direği de devrildi.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yolda ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Merkezefendi, Yenişehir, Denizli, Güncel

Kaynak: AA

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