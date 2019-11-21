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İki otomobil çarpıştı 2 yaralı

İki otomobil çarpıştı 2 yaralıAdıyaman'da hareket halindeki otomobil, önündeki otomobile çarptı.

21.11.2019 11:11 | Son Güncelleme: 21.11.2019 11:15
İki otomobil çarpıştı 2 yaralı
'da hareket halindeki otomobil, önündeki otomobile çarptı. Kazada, iki aracın sürücüsü yaralandı.
Kaza, dün gece kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Büyükkavaklı Köyü yakınlarında meydana geldi. Tuncay Çetin yönetimindeki 44 PS 959 plakalı otomobil, önünde ilerleyen Nedim Gülmez'in kullandığı 35 AEU 14 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisi ile hurdaya dönen otomobillerin sürücüleri Nedim Gülmez ve Tuncay Çetin yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
İki otomobil çarpıştı 2 yaralı

Adıyaman, Güncel

Kaynak: DHA


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