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İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

07.01.2020 00:49 | Son Güncelleme: 07.01.2020 00:54 İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yusuf Uslu idaresindeki 44 DC 595 plakalı otomobil ile İrfan Töken idaresindeki 44 KT 138 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Valilik Kavşağında çarpıştı.

Meydana gelen kazada sürücülerden İrfan Tökeb ile otomobilde bulunan Recep Sarıkaya yaralandı. Yaralılardan sürücü Töken sıkıştığı otomobilden itfaiye ekiplerince çıkartıldı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Atatürk Bulvarı, Adıyaman, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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