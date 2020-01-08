Haberler » 3. Sayfa » İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Haberler

İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

08.01.2020 15:05 | Son Güncelleme: 08.01.2020 15:10İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
'ın ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kahta Öğretmen Evi Kavşağında meydana geldi. Muhsin Yardım yönetimindeki 41 F 6787 plakalı otomobil ile Hasan Çankaya yönetimindeki 38 RZ 447 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı. Kazada her iki otomobil sürücüsü Muhsin Yardım ve Hasan Çankaya yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine gelen ambulansla Kahta Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Yaralılardan sağlık durumu ciddi olan Muhsin Yardımın yapılan müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Adıyaman, Kahta, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

15:30  NASA'nın uydu fotoğraflarına göre Kanguru Adası'nın üçte biri yandı - Haberler
15:29  İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dijital takografların takılması için 10 Temmuz 2020 tarihine kadar... - Haberler
15:29  Niğde'de polis 2019 yılında 321 bin kişi sorguladı - Haberler
15:27  Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e "Türkiye-Libya mutabakatı" kitabı - Haberler
15:24  Kosova'da İran destekçisi kadın gözaltına alındı - Haberler
15:15  Son dakika: NATO, ABD üslerini bombalayan İran'ı kınadı - Haberler
14:33  ABD Genelkurmay Başkanlığı: Mektubu yanlışlıkla yolladık, çekilmiyoruz - Haberler
14:21  İsrail Başbakanı Netanyahu'dan dünyaya gözdağı: Bize saldıran olursa vururuz - Haberler
14:18  Irak'taki Haşdi Şabi milisleri de ABD'ye saldıracağını duyurdu - Haberler
13:58  Erdoğan ve Putin görüşmesi başladı! Kritik konular görüşüldü - Haberler
8.01.2020 15:37:59