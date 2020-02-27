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İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Edirne'de iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

27.02.2020 19:55 | Son Güncelleme: 27.02.2020 19:55İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
'de iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, köyü yakınlarında B.Ş. idaresindeki 22 BG 665 plakalı otomobil ile S.Ç.'nin kullandığı 33 UL 255 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine verdi. Yaralanan araç sürücüleri ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılması ve itfaiyenin yolu temizlemesinin ardından yol yeniden trafiğe açıldı. - EDİRNE

Musabeyli, Edirne, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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