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İki otomobil çarpıştı: 3 ölü (1)

Kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüsü Kaza yeri Kaza yapan araçlar Kazada hayatını kaybeden kişilerin yakınlarının ağlaması ADANA - Adana'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2'si kadın 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

09.04.2020 11:12 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:14

Kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüsü

Kaza yeri

Kaza yapan araçlar

Kazada hayatını kaybeden kişilerin yakınlarının ağlaması

ADANA - Adana 'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2'si kadın 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. (1)

İki otomobil çarpıştı: 3 ölü (1)

Kaynak: AA

Etiketler: Adana, Güncel
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