20.06.2019 14:11
Haberler»3. Sayfa»Haber

İki otomobil çarpıştı: 3 Yaralı

İki otomobil çarpıştı: 3 Yaralı

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanılan kazada 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanılan kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Hüseyin S., idaresindeki 02 BB 041 plakalı otomobil ile Büşra Z., idaresindeki 27 BZ 191 plakalı otomobille çarpıştı. Yaşanılan kazada otomobil sürücülerinden Büşra Z., ile otomobillerde bulunan 4 yaşındaki Tuanna S., ile Yücehan Y., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA
Adıyaman,3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
15:52Mezuniyetine bir gün kala akıma kapılarak ölen gence acı veda
15:43İtalya'da binada patlama: 3 ölü
15:42Yolcu minibüsü buğday yüklü traktöre çarptı: 6 yaralı
15:39Personel lojmanındaki yangın korkuttu
15:35Sivas'ta tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü
15:3211 yıl kesinleşmiş cezası bulunan şahıs yakalandı
15:32Batman'da uyuşturucu madde ele geçirildi