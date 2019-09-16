Haberler » 3. Sayfa » Haber

İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Adıyaman'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

16.09.2019 15:41İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Adıyaman'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ali Y., idaresindeki 02 HL 833 plakalı otomobil ile Ahmet K., idaresindeki 44 AAB 251 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Köy Hizmetleri Kavşağında çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücülerinden Ali Y.,ile otomobillerde bulunan Fatma Y., ve Hüseyin Ç., yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Atatürk Bulvarı, Adıyaman, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
17:35 Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı
17:32 Trenin altında kalan yaşlı adam feci şekilde can verdi
17:28 Önce motosiklet ardından otomobilin çarptığı yaşlı adam kurtarılmadı
17:28 Yabancı uyruklu genç ilaç içerek intihar girişiminde bulundu
17:27 Antalya'da belediye işçilerini taşıyan kamyonet alev alev yandı
17:26 Minaredeki intihar girişimini polis önledi
17:24 Hayata 5 gün tutunabildi