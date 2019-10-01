Haberler » 3. Sayfa » Haber

İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

01.10.2019 09:46İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Murat U. idaresindeki 33 CDN 02 plakalı otomobil ile Mevlüt A. idaresindeki 16 LD 756 plakalı otomobil, Esentepe Mahallesi TOKİ yolunda çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüleri Mevlüt A., Murat U. ve 16 LD 756 plakalı otomobilde bulunan Semra A. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Esentepe Mahallesi, Adıyaman, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
15:52 Freni patlayan kamyon mahalleyi savaş alanına çevirdi
15:51 5 saat ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
15:48 Kartal'da binanın çatısı alev alev yandı
15:47 Vatandaşın düşürdüğü parayı böyle alıp cebine koydu
15:43 Finlandiya'da okul kampüsüne saldırı: 1 ölü, 10 yaralı
15:41 İstanbul'da motosikletli polis timlerinde 206 polis göreve başladı
15:37 Van'da zabıta seyyar satıcı arasında gerginlik