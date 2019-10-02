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İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

02.10.2019 16:46
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Rasim Bulut (73), yönetimindeki 32 SC 263 plakalı otomobil Fatih Mahallesi yakınlarında Hüsnü Tecim idaresindeki 42 TM 614 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Sürücü Bulut ve Tecim ile 32 SC 263 plakalı araçtaki Şerafettin Uzun yaralandı. Sürücü Bulut sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Yaralılar, Şarkikaraağaç Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, otomobillerin yoldan kaldırılmasıyla açıldı.
İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Fatih Mahallesi, Şarkikaraağaç, Isparta, Güncel

Kaynak: AA

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