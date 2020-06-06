İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

06.06.2020 20:12 | Son Güncelleme: 06.06.2020 20:17
Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ahmet Kaya'nın kullandığı 34 GZ 272 plakalı otomobil, Kuvayi Milliye Caddes'inde Semih Sis'in kullandığı 23 FR 801 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle Kaya'nın kullandığı otomobil refüjdeki trafik direğine çarparak, takla attı.
Kazada sürücüler ile Kaya'nın kullandığı otomobildeki bir kişi yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol araçların çekilmesiyle yeniden açıldı. İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kaynak: AA

Etiketler: Ahmet Kaya, Elazığ, Güncel, Haber

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