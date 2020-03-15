İki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı (2)
Sinop'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
15.03.2020 21:38 | Son Güncelleme: 15.03.2020 21:39
Sinop 'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sinop- Boyabat kara yolunun 13. kilometresinde, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 57 DN 678 plakalı otomobil ile 34 CF 756 plakalı otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Sinop ve Boyabat'taki hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Bu arada kaza nedeniyle kara yolu bir süre ulaşıma kapandı.
Alınan bilgiye göre, Sinop- Boyabat kara yolunun 13. kilometresinde, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 57 DN 678 plakalı otomobil ile 34 CF 756 plakalı otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Sinop ve Boyabat'taki hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Bu arada kaza nedeniyle kara yolu bir süre ulaşıma kapandı.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :İki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı (2)
Manşet
Haberler
Güncel
İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den koronavirüs açıklaması: Karantina söz konusu değil
Güncel
Alanında dünyanın sayılı uzmanlarından Prof. Dr. Derya Unutmaz: Koronavirüs tedavisi ve aşısında çok kısa sürede başarı gösterilecek
Güncel
Meteoroloji'den 9 il için yoğun kar yağışı ve zirai don uyarısı
Güncel
Çankaya Köşkü'ndeki 'koronavirüs' toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar
Güncel
Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu
Güncel
İtalyalı bir sağlık yetkilisinden korkutan tespit: Hastaların tipi değişiyor, vakaların yaş ortalaması 40-45 arasında
Güncel
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: 3 puanınız batsın