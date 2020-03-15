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İki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı (2)

Sinop'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

15.03.2020 21:38 | Son Güncelleme: 15.03.2020 21:39
Sinop 'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sinop- Boyabat kara yolunun 13. kilometresinde, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 57 DN 678 plakalı otomobil ile 34 CF 756 plakalı otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Sinop ve Boyabat'taki hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Bu arada kaza nedeniyle kara yolu bir süre ulaşıma kapandı. İki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı (2)

Kaynak: AA

Etiketler : Boyabat, Sinop, Güncel

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