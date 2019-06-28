28.06.2019 22:41
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İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 çocuk yaralandı.

Kocaeli 'nin Darıca ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 çocuk yaralandı.
Mustafa Sezer 'in kullandığı 33 N 9281 plakalı otomobil ile Mustafa Turan idaresindeki 38 VP 306 plakalı otomobil, Kaplan Caddesi'nde çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, Sezer'in kullandığı otomobilde bulunan 4 çocuk yaralandı.
İlk müdahalenin ardından ambulanslarla Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Sürücüler, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Kaynak: AA
Darıca , Kocaeli , Güncel

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