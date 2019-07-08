08.07.2019 18:07
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İki otomobil çarpıştı: 4 Yaralı

İki otomobil çarpıştı: 4 Yaralı

Adıyaman'da, iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanılan kazada 4 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanılan kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre A.D., idaresindeki 01 DVY 73 plakalı otomobil ile H.Ö., idaresindeki 02 TA 595 plakalı otomobille Adıyaman- Gölbaşı Karayolu Şanlıurfa yol ayrımında çarpıştı. Yaşanılan kazada otomobil sürücülerinden H.Ö., A.D., ile araçlarda bulunan O.D., M.D., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası olay yerine gelerek incelemelerde bulunan jandarma ekipleri, yaptığı incelemelerin ardından kaza yapan araçlar yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA
Adıyaman Gölbaşı, Şanlıurfa, Adıyaman, 3. Sayfa

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