Haberler » Güncel » İki otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Haber

İki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

29.12.2019 19:55 | Son Güncelleme: 29.12.2019 19:56
'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Özlem Yılmaz (37) yönetimindeki 33 CCY 06 plakalı otomobil, Sivas- kara yolunun Taşlıdere mevkisinde, Selami Polat idaresindeki 58 BN 772 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Çınar Yılmaz (3), Nurettin Polat ve Mehmet Polat yaralandı.
Yaralılar, Numune Hastanesi ve Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
İki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Özlem Yılmaz , Kayseri, Sivas, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

20:36   İki günde bin 600 ünite kan toplandı - Haber
20:36   Malatya'da "Deneyap Teknoloji Atölyesi" tanıtıldı - Haber
20:35   Cumhurbaşkanı Erdoğan Nazarbayev ile telefonla görüştü - Haber
20:34   CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NAZARBAYEV İLE TELEFONLA GÖRÜŞTÜ - Haber
20:34   Silah arkadaşları şehidini 23 yıldır unutmadı - Haber
20:26   Türkiye karla mücadele ediyor! İşte yağışın etkili olduğu iller - Haber
19:15   Meteoroloji'den önemli uyarı! Kar yağışı gece yarısından itibaren etkisini artıracak - Haber
18:59   İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan net mesaj: PKK'yı tarihe gömeceğiz - Haber
17:40   Yaşlı adam yoluna çıkan merdiveni sallayıp boyacıyı düşürdü - Haber
17:35   5 aylık bebek beşiğinde feci şekilde can verdi! Anne ve baba sinir krizi geçirdi - Haber
29.12.2019 20:39:22