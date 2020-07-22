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İki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

22.07.2020 21:06 | Son Güncelleme: 22.07.2020 21:12

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

A.G. yönetimindeki 54 D 7487 plakalı otomobil ile sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 54 TE 850 plakalı otomobil, Şeker Mahallesi Şehit Cevdet Özdemir Sokağı ile Şifa Sokağı kavşağında çarpıştı.

Kazada, sürücülerin de aralarında bulunduğu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince Toyota Acil Yardım ile Sakarya Eğitim ve Araştırma hastanelerine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kaynak: AA

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