Haberler » Güncel » Haber

İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

30.09.2019 01:55
Aydın'ın Nazilli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Hakkı Yıldız idaresindeki 20 ACK 104 plakalı otomobil Eski Karakol kavşağında Erhan Dağ'ın kullandığı 38 ED 816 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle iki otomobil devrildi. Kazada, sürücülerle araçlarda bulunan yolcular, Salih Yusuf Yıldız, Ayşe Yıldız, Hüseyin Yıldız ve Simge Sinmez yaralandı.
Sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle kapanan Aydın-Denizli kara yolu yaklaşık yarım saat sonra ulaşıma açıldı.
İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Nazilli, Aydın, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
05:42 Çanakkale'de trafik kazası: 1 yaralı
05:42 Yeni Zelanda'da eğitim uçağı düştü: 2 ölü
05:35 Manisa'da fabrika yangını 2 saatlik çalışma sonucu söndürüldü
05:35 Urla Caz Festivali sona erdi
05:34 Otoyolda otomobil camından silah doğrultup insanları korkuttu
05:34 Genç kız, yüzmek için girdiği gölde boğuldu
05:33 İzmir polisinden uyuşturucu tacirlerine darbe: yaklaşık 1 ton uyuşturucu madde ele...