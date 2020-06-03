İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

03.06.2020 12:29 | Son Güncelleme: 03.06.2020 12:33
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Murat Uzun (31) idaresindeki 07 RS 772 plakalı otomobil, Korkuteli- Bucak kara yolunun 10. kilometresinde Okan Akgül'ün (20) kullandığı 15 ET 233 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü Akgül, araçtaki Hasan Kocakuş (18), İzzet Kaçar (26), İsa (18) ve Barış Akgül (17) ile diğer aracın şoförü Uzun yaralandı.
Korkuteli'ndeki hastanelere kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan İzzet Kaçar, ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Kaynak: AA

Etiketler: Korkuteli, Antalya, Bucak, Güncel, Haber

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