İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Bilecik'te iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

02.07.2020 01:16 | Son Güncelleme: 02.07.2020 02:05
Bilecik'te iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Mustafa D. (31) yönetimindeki 11 AAG 786 plakalı otomobil, Pelitözü Mahallesi mevkisinde, refüje çarparak karşı şeritte seyreden Hasar Ü. (61) idaresindeki 16 ACM 308 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler Hasar Ü. ve Mustafa D. ile araçlarda bulunan Sedat Ü. (31), Fethiye Ü. (55), Sinan Ü. (36) ve Sinan P. (21) yaralandı.
Yaralılardan araç içinde sıkışan Mustafa D, olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Kaynak: AA

Etiketler: Pelitözü, Bilecik, Güncel, Haber
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