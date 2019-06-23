İki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

- Kaza yerinden görüntüSağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesiKaza yapan araçlardan detay Muğla
'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralıMuğla'nın Fethiye
ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Fatih
Örs idaresindeki 35 AEC 598 plakalı otomobil, Muğla-Fethiye kara yolu Çiftlik
Kavşağı'nda, Emre Zorlu
yönetimindeki 48 JZ 608 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan 5 kişi yaralandı.
İlçedeki hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.