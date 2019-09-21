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İki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

21.09.2019 17:46
Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Yasin Dede'nin kullandığı 06 EB 6055 plakalı otomobil ile Bekir Sait Şafak (38) idaresindeki 66 FL 122 plakalı otomobil, Kırıkkale- Samsun kara yolu Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu dinlenme tesisi karşısında çarpıştı.
İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile Gülnaz, Yasemin (29) ve Yağmur Dede (22) ile Eymen Osman Şafak (4) ve ismi öğrenilemeyen bir kadın yaralandı.
Yaralılar, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi ile Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan kara yolu, araçların kaldırılmasıyla tekrar ulaşıma açıldı.
İki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Kırıkkale, Türkiye, Samsun, Güncel

Kaynak: AA

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