Haberler» 3. Sayfa» Haber

İki otomobil çarpıştı: 9 yaralı

İki otomobil çarpıştı: 9 yaralıÇORUM - Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

05.09.2019 08:14
İki otomobil çarpıştı: 9 yaralı
ÇORUM - Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
Kaza, Çorum-Ortaköy karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ergani Turan yönetimindeki 19 HB 804 plakalı otomobil ile Ferhat Özlü yönetimindeki 19 KL 084 plakalı otomobil Cemilbey köyü yakınlarında çarpıştı. Kazada sürücülerin yanı sıra araçlarda yolcu olarak bulunan Rıza ve Özge Turan, Nazmiye, Gülse, Fatma, Nurcan ve Menşure Özlü yaralandı. Yaralılar Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi alında alındı.
Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
İki otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Çorum, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
11:51   Gözaltına alınan 20 şüpheli adliyeye sevk edildi
11:45   Hatay'da orman yangını
11:37   LPG yüklü tanker seyir halindeyken alev topuna döndü
11:36   Sungurlu'da telefon kablolarını çaldılar
11:32   Bitlis'te cezası kesinleşen iki kişi yakalandı
11:30   Hatay'da 15 bin kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi
11:29   Polise, kardeşinin T.C. numarasını veren şüphelinin arandığı ortaya çıktı