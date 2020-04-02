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İki otomobil ile TIR'a çarpan alkollü sürücü yaralandı

BURSA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce 2 otomobile ardından da TIR'a çarptı.

02.04.2020 02:10 | Son Güncelleme: 02.04.2020 02:11
İki otomobil ile TIR'a çarpan alkollü sürücü yaralandı

BURSA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce 2 otomobile ardından da TIR'a çarptı. Kazada alkollü olduğu tespit edilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, gece yarısı Bursa Ankara Karayolu İnegöl ilçesi girişinde meydana geldi. Ankara'dan Bursa'ya seyir halinde olan Osman Bektaş (61) yönetimindeki 16 TZ 061 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu aynı istikamette ilerleyen Uğur Onuş (28) yönetimindeki 16 PL 307 plakalı otomobile ardından da Mehmet Yılmaz'ın (40) kullandığı 16 HD 193 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, Yusuf Mete (35) yönetimindeki 16 VY 440 plakalı TIR'a çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan Osman Bektaş sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi kaldırıldı. Tedaviye alınan Bektaş'ın yapılan kontrolünde 140 promil alkollü olduğu tespit edildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA

Etiketler: İnegöl, Bursa, Güncel
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