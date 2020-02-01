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İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı.

01.02.2020 18:56 | Son Güncelleme: 01.02.2020 19:01İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı
'nın ilçesinde meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Kazada araçlardan biri paramparça olurken, 1'i ağır 4 kişi yaralındı.

Kaza İsaören yolunda meydana geldi. Tahsin Ç. (44) idaresindeki 16 J 0456 plakalı otomobil ile Osman E. idaresindeki 54 ADP 904 plakalı araç virajlı yolda kafa kafaya çarpıştı. Savrulan araçlardan biri tarlaya girerek durabilirken, Tahsin Ç'nin kullandığı araç ise paramparça oldu. içerisinde sıkışan Tahsin Ç. vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Diğer araçta bulunan Ersin Ç. (34), Fatih A. (38) ve araç sürücüsü Osman E. ise kazada hafif şekilde yaralanarak aynı hastaneye kaldırıldı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA

İnegöl, Bursa, Araç, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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