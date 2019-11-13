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İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman'da, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

13.11.2019 14:38 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:43İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı
'da, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, A.A., idaresindeki 02 FL 080 plakalı otomobil ile A.S., idaresindeki 02 BB 435 plakalı otomobille, Yeşilyurt Mahallesi eski salça fabrikası yakınlarında kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil içerisinde bulunan Ramazan Sakin yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Yeşilyurt Mahallesi, Adıyaman, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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