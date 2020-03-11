İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü -Kazada ölen Ali Genç ile Mücahit Öktem'in asker oldukları ve uzman onbaşı olarak görev yaptıkları öğrenildi.
11.03.2020 23:27 | Son Güncelleme: 11.03.2020 23:28
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü-Kazada ölen Ali Genç ile Mücahit Öktem'in asker oldukları ve uzman onbaşı olarak görev yaptıkları öğrenildi.
KONYA - Konya'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Kaza, saat 20.15 sıralarında merkez Meram ilçesi Konya Beyşehir Karayolu Akyokuş mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Genç idaresindeki 46 VM 298 plakalı otomobil ile Reyhan Uçar idaresindeki 42 AFJ 888 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin ilk müdahalesinde sürücü Ali Genç'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ali Genç'in yanında bulunan Mücahit Öktem ve diğer sürücü Reyhan Uçar ise yaralı olarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılar Mücahit Öktem ve Reyhan Uçar, hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada ölen Ali Genç ile Mücahit Öktem'in asker oldukları ve uzman onbaşı olarak görev yaptıkları öğrenildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
KONYA - Konya'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Kaza, saat 20.15 sıralarında merkez Meram ilçesi Konya Beyşehir Karayolu Akyokuş mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Genç idaresindeki 46 VM 298 plakalı otomobil ile Reyhan Uçar idaresindeki 42 AFJ 888 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin ilk müdahalesinde sürücü Ali Genç'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ali Genç'in yanında bulunan Mücahit Öktem ve diğer sürücü Reyhan Uçar ise yaralı olarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılar Mücahit Öktem ve Reyhan Uçar, hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada ölen Ali Genç ile Mücahit Öktem'in asker oldukları ve uzman onbaşı olarak görev yaptıkları öğrenildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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