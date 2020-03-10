İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
10.03.2020 10:58 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:58
Kocaeli 'nin Kartepe ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Kartepe Fatih Sultan Mahallesi, Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Menderes bulvarında seyir halinde olan B.U. idaresindeki 41 HP 423 plakalı otomobil ile Fatma U. yönetimindeki 41 HP 689 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada B.U. ve yanında bulunan E.U ile diğer araçta yolcu kısmında bulunan Y.O.U yaralandı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 3 yaralı, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı. - KOCAELİ
Kaza, sabah saatlerinde Kartepe Fatih Sultan Mahallesi, Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Menderes bulvarında seyir halinde olan B.U. idaresindeki 41 HP 423 plakalı otomobil ile Fatma U. yönetimindeki 41 HP 689 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada B.U. ve yanında bulunan E.U ile diğer araçta yolcu kısmında bulunan Y.O.U yaralandı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 3 yaralı, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı. - KOCAELİ
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
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