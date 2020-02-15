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İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada iki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

15.02.2020 13:35 | Son Güncelleme: 15.02.2020 13:36İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
'nın ilçesinde meydana gelen kazada iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza'da 1'i bebek 4 kişi yaralandı. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Şebboy Caddesinden AVM kavşağına doğru seyir halinde olan Nurallah A. idaresindeki 16 AEU 981 plakalı otomobil, karşıdan gelip sokağa dönmek isteyen Murat C. idaresindeki 16 Y 0889 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobiller kaldırıma çıktı, ardından ağaca çarparak ancak durabildi. Kazada Murat C., Ferdi G., Sena A. ve Elif A. yaralandı. 4 yaralı kaza yerine gelen ambulanslarla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kaza ile alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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