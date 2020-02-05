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İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

Malatya'nın Arguvan ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

05.02.2020 11:33 | Son Güncelleme: 05.02.2020 11:38İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
'nın ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Arguvan-Malatya kara yolunda iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Olayın ardından bölgeye ambulans ve güvenlik güçleri sevk edilirken, kazada araç içerisinde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin çalışması ile kurtarıldı. Her iki araçta bulunan T.B., Ö.Pi., M.I., M.D. ve Y.İ. isimli yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası iki araç da hurdaya dönerken, olay yerine gelen Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, İlçe Jandarma Komutanı Ali Ayva ve İlçe Emniyet Amiri İbrahim Bozkuş'dan kazayla ilgili bilgi aldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Arguvan, Malatya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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