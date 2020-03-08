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İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

ANTALYA'nın Finike ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

08.03.2020 15:02 | Son Güncelleme: 08.03.2020 15:02
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

ANTALYA'nın Finike ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Finike'ye bağlı Yalnız Mahallesi Kapıçay mevkisinde meydana geldi. İsa Karaduman'ın (56) kullandığı 07 VJP 43 plakalı otomobille Ali Haydar Yanık'ın (24) kullandığı 07 EF 651 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücüler İsa Karaduman ve Ali Haydar Yanık ile araçlarla bulunan Hafize Karaduman (51), Ali Efe Kayalı (18), Petek Uysal (15) ve Nilsu Hazar (16) yaralandı.Kazanın ardından olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Finike ve Kumluca'daki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Ali haydar, Finike, Güncel
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