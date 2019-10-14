Haberler » Güncel » İki otomobil kavşakta çarpıştı: 2 yaralı

İki otomobil kavşakta çarpıştı: 2 yaralı

İki otomobil kavşakta çarpıştı: 2 yaralıDENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

14.10.2019 18:56
İki otomobil kavşakta çarpıştı: 2 yaralı
DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 16.30 sıralarında, Yenişehir Mahallesi Şehit Öğretmen Yusuf Batur Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi. Burak Değirmen (24) yönetimindeki 20 ASK 04 plakalı otomobil ile İsa Gazihanoğlu (29) yönetimindeki otomobil, kavşakta çarpıştı. Sürücülerin yaralandığı kazada, refüjdeki bir ağaç ve bir elektrik direği yıkıldı. İhbar üzerine kaza yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücüler, ambulanslarla, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
İki otomobil kavşakta çarpıştı: 2 yaralı

Merkezefendi, Denizli, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:46 - 2019 Nobel Ekonomi Ödülü sahiplerini buldu
19:46 Kocaeli'deki cinsel istismar iddiası
19:46 Kocaeli ve Sakarya belediye meclislerinden harekata destek açıklaması
19:45 Kalp krizinden ölen antrenör son yolculuğuna uğurlandı
19:44 Ağrı'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
19:44 Cezayir'de askerlerin siyasete girmesine yasal düzenleme
19:39 Söke Belediyesi'nin 2020 yılı bütçesi 125 milyon TL
14.10.2019 19:47:55