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İki otomobil kavşakta çarpıştı: 3 yaralı

Düzce'de kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

15.02.2020 12:27 | Son Güncelleme: 15.02.2020 12:27İki otomobil kavşakta çarpıştı: 3 yaralı
'de kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde Düzce merkez Kültür Mahallesi Namık Kemal Sokak girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ufuk A.'nın kullandığı 16 FP 952 plakalı otomobil, Mehmet Akif Caddesi'ne bağlanan kavşakta şehir merkezi istikametine gitmekte olan Tuncay K.'nin idaresinde ki 81 T 1249 plakalı ticari taksiye çarptılar. Çarpmanın etkisi ile araçlar yoldan çıkarak kaldırıma savruldular. Kaldırımda bulunan elektrik direğini de deviren otomobillerde bulunan sürücüler Ufuk A. ve Tuncay K. ile Mehmet A. yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Düzce, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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