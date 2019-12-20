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İki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Adana'nın Kozan İlçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

20.12.2019 01:19 | Son Güncelleme: 20.12.2019 01:21
'nın İlçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre Kozan-Adana kara yolu Mansurlu yol Kavşağında Alptuğ Açıkgöz'ün (23) kullandığı 01 ABV 538 plakalı otomobil ile Abdurrahman Öztekin idaresindeki 01 EAE 88 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, sürücü Abdurrahman Öztekin olay yerinde hayatını kaybederken, diğer sürücü Alptuğ Açıkgöz ile her iki otomobilde bulunan Mazlum Bilek (23), Mahmut Orhan (13) Abubekir Orhan (37) yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Araç içinde sıkışan Öztekin'in cesedi ise itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
İki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Adana, Kozan, Güncel

Kaynak: AA


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