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İki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Adana'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

14.02.2020 05:05 | Son Güncelleme: 14.02.2020 05:07
'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Tuğrul Yardımcı idaresindeki 01 TY 290 plakalı otomobil, merkez ilçesi Aşıklar Bulvarı'nda Ekrem Menteşe'nin kullandığı 33 NKS 93 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler yaralanmazken yolcu konumundaki Mahmut Uğur yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Uğur, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza sonrası yapılan çalışmaların ardından araçlar bulundukları yerden çekici yardımıyla kaldırıldı.
İki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Çukurova, Adana, Güncel

Kaynak: AA


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