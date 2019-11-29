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İki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Kilis'te meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

29.11.2019 20:01 | Son Güncelleme: 29.11.2019 20:03
'te meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Taylan Yıldırım idaresindeki 06 FN 0546 plakalı otomobil ile Fahrettin Bayraktar yönetimindeki 31 HP 295 plakalı otomobil, Kilis- yolunun beşinci kilometresinde çarpıştı.
Kazada sürücüler ile Bayraktar'ın kullandığı araçtaki Zeynep ve Tusem Bayraktar yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza sonrası bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.
İki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Hatay, Kilis, Güncel

Kaynak: AA


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