23.06.2019 11:51
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İki otomobilin çarpışması sonucu bir bebek yaralandı

İki otomobilin çarpışması sonucu bir bebek yaralandıGAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir bebek hafif yaralandı.

İki otomobilin çarpışması sonucu bir bebek yaralandı
GAZİANTEP - Gaziantep 'in İslahiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir bebek hafif yaralandı.
Edilinen bilgiye göre, K. E. Yönetimindeki 27 PP 585 Plakalı otomobil Cumhuriyet Mahallesi Garnizon caddesinde kavşaktan karşı şeride geçmek isterken, T.E idaresindeki 27 UZ 438 plakalı araca arkadan çarptı. Meydana gelen kazada bir bebek hafif şekilde yaralandı. islahiye Devlet Hastanesine kaldırılsn bebeğin hayati tehlikesinin olmadığı belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.İki otomobilin çarpışması sonucu bir bebek yaralandı
Kaynak: İHA
Gaziantep , İslahiye , Yerel

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