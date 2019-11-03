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İki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

03.11.2019 13:09
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, İstasyon Mahallesi'nde seyir halindeki Halit A'nın kullandığı 06 AAB 43 plakalı otomobil ile Birkan D. yönetimindeki 34 GD 0348 plakalı otomobil çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Birkan D. ile aynı otomobilde bulunan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların olay yerinden kaldırılmasıyla normale döndü.
İki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Güncel

Kaynak: AA


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