İki Rahibe Zimmetine Geçirdiği Paralarla Las Vegas'ta Kumar Oynadı

ABD
'nin California
eyaletindeki bir Katolik okulunda görev yapan iki rahibe, yaklaşık 500 bin dolar parayı zimmetine geçirerek Las Vegas
'ta kumar oynadı.
BBC'nin haberine göre, rahibeler Mary Kreuper ve Lana Chang, St. James Katolik Okulunun kasasından zimmetlerine geçirdikleri yaklaşık 500 bin doları Las Vegas'ta kumar oynamak için kullandığını itiraf etti. Los Angeles
Başpiskoposluğu, rahibelerin okul ücreti ve bağışlardan aldıkları paraları rutin bir denetim sırasında fark ettiklerini belirtti.
Yakın zaman önce emekli olan rahibeler, eylemlerinden dolayı pişmanlık duyduklarını ifade etti.
29 yıl boyunca okul müdürlüğü yapan Mary Kreuper ile 20 yıl öğretmenlik yapan Lana Chang'ın, en az 10 yıllık süreçte çaldıkları düşünülen parayı seyahat harcamaları ve kumarda kullandıkları tahmin ediliyor.
Kilise yetkilisi Michael Meyers, kilise cemiyetine gönderdiği mektubunda, "Rahibe Mary ve rahibe Lana, size durumu ve yaptıkları için hissettikleri derin pişmanlığı aktarmamı istedi. Sizden af diliyorlar ve dualarınızı bekliyorlar." ifadesini kullandı.
St. James Katolik Kilisesi, rahibelerin eylemleri konusunda "derin pişmanlık duyduklarını" belirterek, rahibeler aleyhine herhangi bir işlem yapılmayacağını kaydetti.
"Sisters of St Joseph of Carondelet" organizasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamada, "rahibelerin, fonların kötüye kullanıldığını kabul ettiği ve yapılan incelemede iş birliği yaptıkları" ifade edildi.
Rahibelerin, okul taksitleri ve diğer ödemeler için verilen çekleri, okul hesabı yerine kişisel hesaplarına aktardığı sanılıyor.
Amerika Birleşik Devletleri,Las Vegas
11 Aralık 2018 Salı 12:11