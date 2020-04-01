Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İki şahitle evlenen genç çift, bu sürprizi yakınlarına telekonferansla duyurdu

İki şahitle evlenen genç çift, bu sürprizi yakınlarına telekonferansla duyurduMUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Gökçe Karakoçum (35) ve Tuğba Bozbaş (25), yakınlarına sürpriz yapıp, birer şahitle evlendi.

01.04.2020 13:56 | Son Güncelleme: 01.04.2020 14:00
İki şahitle evlenen genç çift, bu sürprizi yakınlarına telekonferansla duyurdu
MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Gökçe Karakoçum (35) ve Tuğba Bozbaş (25), yakınlarına sürpriz yapıp, birer şahitle evlendi. Çift, kıyılan nikahın ardından 'evde kalın' çağrılarına uyan yakınlarına sokakta cep telefonuyla telekonferansla bağlanarak evlendikleri duyurdu. Kısa süreli şaşkınlık yaşayan yakınları, evlilik cüzdanını görünce ikna olup, genç çifte, 'mutluluk' diledi.
Bir saat firmasında yöneticilik yapan Gökçe Karakoçum ve Tuğba Bozbaş'ın işyerinde başlayan arkadaşlıkları zamanla aşka dönüştü. Ani şekilde evlenme kararı alan çift, evraklarını tamamlayarak başvuru yaptı. Dün akşamüstü saat 16.00'da gün alan Gökçe Karakoçum ve Tuğba Bozbaş, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında davetliler olmadan, iki arkadaşlarının şahitliğinde Marmaris Belediyesi Nikah Dairesi'nde sürpriz şekilde, evlendi.
Nikah memuru Mahmut Mengilli tarafından kıyılan nikahın ardından genç çift, Konya'da bulunan yakınlarını cep telefonuyla arayarak telekonferans yöntemiyle evlendiklerini duyurdu. Çiftin yakınları önce bunun bir şaka olduğunu zannetti. Ancak çiftin, evlilik cüzdanını göstermesi üzerine ikna olup, 'mutluluk' diledi. Kaldırımda yürüyenler ve belediye personeli telekonferansla görüşme yapan çifti, fark edip; alkışlayıp, tebrik etti. Çift, görüşme sonrası belediye binası karşısındaki halk plajına giderek şahitleriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.
Tuğba Bozbaş, "Bizimkisi ani aşk evliliği. Eşim ve benim, akrabalarımız ile yakın dostlarımızın haberi yok. Telekonferansla bağlanarak haber verdik. İlk başta şaşırdılar sonra tebrik ettiler. En kısa günde salgını atlatalım. Düğünü yapacağız" dedi. Gökçe Karakoçum ise, "Virüs tedbirleri kapsamında aileler gelemedi. Bizde kendilerine sürpriz yapıp, nikahı kıydık. Arkadaşlarımız şahitlerimiz oldu. Virüs tehlikesi geçtiğinde düğünü yapacağız. Çok mutluyuz, herkesin mutlu olmasını isteriz" dedi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
İki şahitle evlenen genç çift, bu sürprizi yakınlarına telekonferansla duyurdu

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel

Haberin Videosu :

İki şahitle evlenen genç çift, bu sürprizi yakınlarına telekonferansla duyurdu
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››İki şahitle evlenen genç çift, bu sürprizi yakınlarına telekonferansla duyurdu - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Karantinadaki oğluna kavuşan baba: Kokusunu içime çekememek ölümdü Haberler
Karantinadaki oğluna kavuşan baba: Kokusunu içime çekememek ölümdü
Soylu, İmamoğlu’nun ’komplo’ iddialarına yanıt verdi: Akıl ziyanı bir iş Haberler
Soylu, İmamoğlu'nun 'komplo' iddialarına yanıt verdi: Akıl ziyanı bir iş
Koronavirüs testi pozitif çıkan HDP’li başkan tahliye edildi Haberler
Koronavirüs testi pozitif çıkan HDP'li başkan tahliye edildi
Bir ilçemizde 3’ten fazla kişinin yan yana yürümesi yasaklandı Haberler
Bir ilçemizde 3'ten fazla kişinin yan yana yürümesi yasaklandı
93 yaşında koronavirüsü yendi! İspanyol adam alkışlarla taburcu edildi Haberler
93 yaşında koronavirüsü yendi! İspanyol adam alkışlarla taburcu edildi
Çin, 4 ay sonra ilk kez kayıtlara geçti: Hastalık belirtisi göstermeyen koronavirüs vakaları var Haberler
Çin, 4 ay sonra ilk kez kayıtlara geçti: Hastalık belirtisi göstermeyen koronavirüs vakaları var
Engellenen bağış kampanyasında son durum! Toplanan meblağ netleşti Haberler
Engellenen bağış kampanyasında son durum! Toplanan meblağ netleşti
Polis, baskın yaptığı kahvede bu manzara ile karşılaştı Haberler
Polis, baskın yaptığı kahvede bu manzara ile karşılaştı

Son Dakika Güncel Haberleri

14:22: Kayseri'de pazar yerinde denetim - Haber 14:22: Kocasinan Belediyesi'nden ihtiyaç sahibi ailelere gıda desteği - Haber 14:22: Arsuz'da otomobilde 75 gram esrar yakalandı - Haber 14:22: Erzurum'da gençlik merkezinde siperlikli maske üretimine başlandı - Haber 14:22: Van'da vektörle mücadele çalışması - Haber 13:03: İBB'nin kampanyasında 3 günde yaklaşık 6.5 milyon lira bağış toplandı - Haberler 12:52: Karantinadaki oğluna kavuşan baba duygu dolu anlar yaşadı: Onun kokusunu içime çekememek ölümdü - Haber 12:42: İtalya'nın 41 günde, İspanya'nın 48 günde ulaştığı vaka sayısına Türkiye 21 günde ulaştı - Haber 12:28: Sivas Suşehri'nde 3'ten fazla kişinin yan yana yürümesi yasaklandı - Haber 12:20: Son Dakika: NATO, koronavirüs salgını nedeniyle acil toplanıyor - Haber 11:58: Son Dakika: Diyanet: Milli Dayanışma Kampanyası'nda zekat vermek caizdir - Haber 09:18: Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Dana ve koyun etini az yemelisiniz - Haber