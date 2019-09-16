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İki sanığa "uyuşturucu etkili hap" cezası

Kayseri'de, kaldığı açık cezaevine girerken uyuşturucu etkili hapla yakalanan sanık ile hapı aldığı kişiye 4 yıl 2'şer ay hapis ve 8 bin 320'şer lira adli para cezası verildi.

16.09.2019 13:48İki sanığa
Kayseri'de, kaldığı açık cezaevine girerken uyuşturucu etkili hapla yakalanan sanık ile hapı aldığı kişiye 4 yıl 2'şer ay hapis ve 8 bin 320'şer lira adli para cezası verildi.
Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuksuz yargılanan sanık İlhan Altundal ve başka suçtan açık cezaevinde bulunun Fatih Doğan ile avukatları hazır bulundu.
Sanıklardan Altundal savunmasında, rahatsızlığından dolayı renkli reçete ile satılan hap kullandığını, arkadaşı Doğan'ın, bel rahatsızlığı olduğunu söylemesi üzerine haplarından 2 kutuyu kendisine verdiğini anlattı.
Suçsuz olduğunu belirten Altundal, beraatini istedi.
Kaldığı açık cezaevine girerken hapla yakalanan Doğan ise "Cezaevine girerken, yanımda bulunan ilacı revircilere verilmek üzere görevlilere ben teslim ettim. Suç olduğunu bilmiyordum. Masumum, beraatimi istiyorum." dedi.
Savcı mütalaasında 2 sanığın da cezalandırılmasını istedi.
Mahkeme heyeti, sanıklar Altundal ve Doğan'a, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 4 yıl 2'şer ay hapis ve 8 bin 320'şer lira adli para cezası verdi.

Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

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